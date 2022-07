Scamacca: "Mancini mi ha consigliato la Premier per crescere. Al West Ham per il progetto"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Scamacca ha rilasciato un'intervista per il sito ufficiale del West Ham presentandosi ai nuovi tifosi: "Ho scelto di venire al West Ham per il progetto e per il fatto che mi volevano tanto. Ho parlato col manager e abbiamo trovato subito un'intesa".

Cosa ti entusiasma di più?

"Il fatto di giocare qui e la speranza di vincere qualcosa. Ma prima di tutto voglio giocare".

Hai parlato con Mancini?

"Abbiamo parlato prima che venissi qui e mi ha detto che è il posto migliore per me, giocare in un campionato che mi avrebbe aiutato a migliorare perché la Premier League è il miglior torneo".