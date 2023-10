Scandalo scommesse, Cannavaro: "I calciatori sono da aiutare, non condannare"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Il caso scommesse e la ludopatia? Non si devono condannare i giocatori, vanno aiutati e portati a eliminare questa malattia. Il fatto che tu sia fortunato e che tutti ti guardino ti dovrebbe portare ad avere comportamenti esemplari. A volte stare in un gruppo ti porta a essere un po' superficiale e commetti errori che paghi caro". Così Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale italiana, nel corso del laboratorio di Diritto e Management dello sport "Il giurista scende in campo" tenuto alla Luiss da Guglielmo Stendardo. "I giocatori devono capire che non si può scommettere - ha aggiunto Cannavaro -, è una regola che va seguita.

Tutti ora passano molto tempo davanti al cellulare e magari, devi essere bravo a non cascarci. Anche il semplice poker può portare a problemi seri e perdite importanti. Nel gioco nessuno vince, è il banco che vince sempre", ha concluso. (ANSA).