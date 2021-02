Scandalo Suarez, l'ex rettrice: "Di lui non mi importava, non sapevo nemmeno chi fosse!"

"Non ho mai avuto la sensazione che ci fosse la volontà di favorire la Juventus, né pressioni di alcun genere. A me di Suarez non importava niente". Torna a parlare Giuliana Grego Bolli, ex rettrice dell'Università per gli stranieri di Perugia. Intervistata da Repubblica torna sull'ormai celebre caso Suarez: "Non sapevo neanche chi fosse, ho dovuto farmelo spiegare. Io non guardo le partite di calcio". L'ex rettrice parla dell'esame sostenuto dall'ex attaccante del Barcellona: "Non ho avuto alcun ruolo nella preparazione dell'esame né del certificato di prova superata. Il B1 richiede una capacità di capire di livello medio-basso, essendo ispanofono Suarez era facilitato".

C'è qualcosa che non rifarebbe?

"Non mi riavvicinerei al mondo del calcio. Se ritornasse un Suarez a chiedere di fare l'esame, direi di no. Non per Suarez, ma per il clamore che si porta dietro il calcio. Adesso ho paura di tutto". L'Intervista completa sulle pagine di Repubblica in edicola questa mattina.