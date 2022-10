Scarlato incredulo: "Kim è straordinario e può ancora migliorare"

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "E' questo il migliore Napoli dell'era De Laurentiis? Non lo so, vediamo a fine stagione, i presupposti ci sono tutti. La svolta c'è stata a Ferragosto, con 2-3 acquisti importanti. Kim? Non pensavo fosse così forte, ha avuto un impatto in un impianto difensivo collaudato, una sorpresa anche per me. E' un giocatore straordinario, può ancora migliorare nell'impostazione, nel piazzamento pure è bravo, può ancora crescere in alcuni dettagli nei movimenti in area: ha ampi margini di miglioramento. Il match con la Cremonese? Meno facile da preparare dopo la sbornia di Amsterdam, però si vede in queste occasioni la grande squadra. Deve essere bravo l'allenatore, sin qui impeccabile, e chi verrà chiamato in causa, perchè sono convinto che ci sarà qualche cambiamento. Ma non penso che il Napoli avrà troppi problemi a Cremona"