Scarlato: "Mazzocchi merita spazio, magari una staffetta con Di Lorenzo non al top"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

L'ex difensore del Napoli Gennaro Scarlato è intervenuto a Radio Marte: “In questo finale di stagione va dato spazio a chi ha più motivazione e a chi sta meglio fisicamente. Dopo il primo tempo con l’Atalanta io avrei cambiato undici giocatori… È normale che le gerarchie ci sono, ma in questo momento 2-3 innesti vanno fatti, perché possono dare quella grinta in più che sta mancando.

Ngonge si è mosso bene nel secondo tempo contro l’Atalanta, giocando peraltro a sinistra e magari può giocare. Mazzocchi, da napoletano, può dare quel qualcosa in più dal punto di vista motivazionale: vedrei una staffetta con Di Lorenzo, che appare non in condizioni brillanti. Lindstrom non è mai stato utilizzato dall’inizio, a parte Lecce, Dendocker pure, purtroppo sono calciatori che avrebbero dovuto dare una mano e invece non lo hanno fatto.

A Monza non sarà facile, se il Napoli gioca bene può renderla meno difficile, anche se i brianzoli stanno bene di testa e di gambe, con il nuovo modulo sta facendo bene. Sarà una gara ostica, ma il Napoli deve pensare di potersi qualificare per l’Europa League”.