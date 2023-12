Scarlato: “Mercato? Il Napoli deve prendere profili che già giocano in Italia. Faccio tre nomi”

Gennaro Scarlato, allenatore del Pompei ed ex calciatore del Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Gennaro Scarlato, allenatore del Pompei ed ex calciatore del Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Mercato? A gennaio prenderei un profilo che già gioca in Italia, non pescherei all’estero. In questo senso penso a Samardzic, Koopmeiners o allo stesso Frattesi che sta giocando poco all’Inter”.