Scarlato: “Mercato Napoli? Resto convinto di una cosa”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Gennaro Scarlato, doppio ex della sfida tra Napoli e Udinese: “Sotto l’aspetto qualitativo non c’è paragone tra Kvara e Okafor, magari non sei riuscito ad arrivare ad altri giocatori, numericamente ti serviva un giocatore che si avvicinasse a quello che è uscito ed ecco che arriva lo svizzero, bisogna vedere però come reagisce alla piazza. Juan Jesus? Vedendo l’anno scorso anche io ho pensato che tornasse presto Buongiorno, invece il brasiliano ha dimostrato grande sicurezza e carisma. Resto dell’opinione che numericamente serviva un altro difensore.

Per un difensore è più semplice trovare un sostituto: la diagonale, le coperture, sono quelle le cose. Quello che non puoi sostituire è il talento davanti, lì è molto più difficile. Se esce un giocatore dal talento incredibile non è facile sostituirlo. Con Conte è arrivato un allenatore in grado di portarci in alto in classifica e si è visto subito, prima ha sistemato la fase difensiva, la preparazione è arrivata al punto massimale, sono tanti dettagli che ti fanno pensare che il Napoli è sulla buona strada“.