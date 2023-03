Scarlato: “Mi sento parte integrante del progetto, sono stato il primo capitano dell’era ADL”

Gennaro Scarlato, ex difensore del Napoli e attuale allenatore della Primavera del Benevento, è intervenuto a Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte

Gennaro Scarlato , ex difensore del Napoli e attuale allenatore della Primavera del Benevento, è intervenuto a Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte: "La sconfitta contro la Lazio? Credo sia stata casuale, il Napoli ha fatto la prestazione contro una squadra che si è posta in maniera differente rispetto al solito. I biancocelesti sono stati bravi e fortunati. Milinkovic Savic e Luis Alberto hanno difeso molto, raramente li ho visti così. Mi auguro che questo stop non lasci alcuna scoria nella testa dei giocatori del Napoli e sono convinto che sarà così. Le sconfitte di sicuro aiutano a crescere, ma quest'anno il Napoli ci ha fatto vedere sempre prestazioni esaltanti.

Per il campionato questa sconfitta potrebbe essere salutare, così resti sempre sul pezzo. In Champions ovviamente adesso non si può più sbagliare. L'eventuale festa scudetto? Saremo più di due milioni, verrà gente da tutto il mondo. Sono passati 33 anni, da quando c'è De Laurentiis, il Napoli è in crescendo e sta raccogliendo i risultati. Mi sento anche io parte integrante di questo progetto, ho messo la prima pietra, sono stato il primo capitano dell'era De Laurentiis".