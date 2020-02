Schira: "Rallentamenti sul rinnovo di Milik, nodi legati a clausola e ingaggio"

Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul possibile prolungamento di Arkadiusz Milik: "Il rinnovo di Milik è legato a quello di Mertens, considerando che il Napoli ha già comprato Petagna. Il polacco vuole 4,5 milioni a stagione, le parti hanno rallentato nelle ultime settimane e c'è anche in questo caso il nodo legato alla clausola. Se da qui a maggio non rinnoverà sarà inevitabile venderlo la prossima estate per non perderlo a zero sei mesi dopo".