Schira: "Rimpianto Inter due volte avanti. Ma Dimarco è stato chiaro"

Sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira ha commentato la gara di ieri tra Napoi e Inter a Milano: "Sembrava una gara di Premier o di Champions, il meglio che offre il nostro campionato. Ve l’ho sempre detto: Inter e Napoli sono le più forti e si giocheranno lo scudetto. Se il Napoli avesse perso rischiava di essere tagliato fuori, invece, nonostante le assenze, esce da San Siro con un punto pesante. È un punto che fa sorridere di più il Napoli, anche se Dimarco a fine partita ha detto che c’era il rischio che il Napoli, qualora avesse vinto, si sarebbe portato a meno uno, quindi meglio lasciarlo a meno quattro.

Resta però la sensazione che l’Inter, andando due volte in vantaggio, abbia un po’ di amaro in bocca per non aver vinto. Inter che continua il tabù dei big match: contro la Juve ha perso, contro il Milan ha perso, con il Napoli ha perso al Maradona e pareggiato in casa. Però resta in testa, più quattro sul Napoli e più tre sul Milan, campione d’inverno".