Schwoch: “5 al mercato del Napoli! Mi auguro una cosa su Okafor…”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante azzurro e commentatore tv, Stefan Schwoch: “Mercato del Napoli? Penso che quando all’interno di una squadra si aggiunge qualità, questa sia sempre ben accetta. Non capita tutti gli anni di vincere uno Scudetto, soprattutto a Napoli.

Penso che la scelta di non intervenire in questa sessione sia stata voluta dal club, mi auguro che Okafor non sia stato preso solo per aiutare nel corso della settimana ma anche per dare il suo contributo nella conquista del titolo. Voto complessivo al mercato azzurro? Direi un 5”.