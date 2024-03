Schwoch: "C'è un azzurro che vive un momento strepitoso e può anche essere rigorista"

L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: “Il Napoli spreca molte occasioni da rete, come accaduto contro il Torino. Mi auguro che col Barcellona non si verifichi questo, perché poi diventa difficile con una squadra come i blaugrana recuperare. I padroni di casa hanno qualche assenza importante. Dovendo puntare una fiche su un azzurro, in realtà la dividerei in due e ne punterei metà su Kvara che vive uno stato di forma strepitoso e metà su Osimhen che resta il giocatore in grado di sparigliare le carte.

Rigoristi Napoli? Osimhen non è un rigorista dei più infallibili, ma se si dovesse arrivare ai rigori, ci sono diversi azzurri in grado di tirarli (Politano, Rui, Lobotka, Kvara e diversi altri) ma sono certo che toccherebbe anche ad Osimhen battere il suo. Problemi in difesa? Il Napoli per ovviare a questi problemi deve fare una partita di squadra, difendere con tutti i giocatori a partire dagli attaccanti fino ad arrivare al portiere. Si difende in 11 e servirà la migliore organizzazione di gioco per evitare di prendere gol contro il Barcellona, provando a chiudere tutti gli spazi”.