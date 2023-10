Schwoch: “De Laurentiis motivatore? Non si può far passare quest'idea"

“Rudi Garcia ha commesso diversi errori in questo avvio di stagione".

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato del momento del Napoli dopo il pareggio interno degli azzurri contro il Milan: “Rudi Garcia ha commesso diversi errori in questo avvio di stagione, il Napoli è una squadra che lo scorso anno attaccava alto l’avversario mentre adesso difende basso. I calciatori ieri dopo il primo tempo hanno capito di dover cambiare atteggiamento, ma i due gol del Napoli sono anche frutto di errori commessi dal Milan. Non si può fare passare l’idea che sia stato l’intervento di ADL a motivare i calciatori. Il Napoli lo scorso anno difendeva in 30 metri, quest’anno su 60 ed è più difficile.

Osimhen-Napoli? Non vedo bene la questione contrattuale, anche perché ADL ha valutato il giocatore 200 milioni. Se dai questo valore devi anche essere pronto a pagare tanto a livello stipendiale”.