Schwoch: “Errore incredibile di Juan Jesus, ma il Napoli è sterile in attacco”

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato del pareggio del Napoli contro il Cagliari: “Quella del Napoli è un’annata particolare, che si spera possa aver detto tutto in termini di negatività. L’errore di Juan Jesus sul pareggio del Cagliari è stato incredibile, ma va detto che nel primo tempo gli azzurri hanno tirato in porta solo due volte in porta contro cinque dei rossoblù e nonostante un possesso palla del 72% contro il 28% degli avversari.

La squadra ha un problema di sterilità offensiva e diversi elementi stanno giocando al di sotto delle loro possibilità. Il lavoro del DS Meluso? Un professionista, che però non è messo nelle condizioni di lavorare dal presidente.

Corsa Champions? Il momento che sta vivendo il Napoli non mi rende possibilista su una rimonta in classifica”.