Schwoch: “Garcia potrebbe passare al 4-2-3-1 con Raspadori, ma sarebbe un errore”

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e opinionista Dazn, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte: “Garcia sta cambiando troppo il gioco di Spalletti? Era inevitabile, parliamo di un allenatore che ha esperienza internazionale, ha giocato una finale di Champions, era ovvio che volesse determinare qualcosa di suo in questa squadra. Se vogliamo ha coraggio perché rischia anche al contrario di non fare bene con i suoi concetti. In una serie A dove l’Inter è agguerrita, Milan e Juve stanno lì essere tagliati, eventualmente, presto dalla lotta scudetto è molto pericoloso per il Napoli di Garcia.

Il Genoa? Ho commentato e visto dal vivo la gara con la Fiorentina, con una prestazione super dei viola ma anche con i rossoblù che hanno pagato lo scotto dell’esordio. Ora il Genoa è cresciuto in intensità, è più corto e aggressivo, non facile da affrontare in casa.

Il Napoli? Garcia potrebbe prima o poi passare al 4-2-3-1 con Raspadori, ma perderebbe definitivamente Lobotka, che già lo vedo decentrato nel gioco. Sarebbe per me un errore, lo slovacco è stato il centrocampista migliore dell’ultima serie A e un calciatore determinante per lo scudetto del Napoli al pari di Osimhen, secondo me”.