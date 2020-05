Schwoch: "Il mio addio al Napoli un'ingiustizia! Ebbi l'occasione di tornare..."

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciati alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8, soffermandosi ovviamente sulla sua esperienza partenopea: "L'addio al Napoli? Ci rimasi molto male, tre giorni prima di andare via da Napoli andai in sede e mi dissero di stare tranquillo e che avrei rinnovato il contratto. Arrivato a casa, dopo due giorni mi chiamò il procuratore e mi dice che mi hanno venduto al Torino. Mi sembrò tutto strano, poi quando passano gli anni riesci a ragionare con più freddezza, iniziando a fare il dirigente capisci certe dinamiche. Io avevo 31 anni ed il Toro offrì dieci miliardi, il Napoli aveva problemi economici e forze quella cifra era necessaria. Ma ancora oggi ritengo sia stata un'ingiustizia.

Possibilità di tornare a Napoli? Si, c'è stata, era l'anno che il Napoli perse lo spareggio con l'Avellino. Avevo già trovato un accordo con Marino, ma col passare del tempo successero dei problemi miei familiari, ed allora preferii dire come stavo le cose, non c'ero con la testa e declinai l'invito. Là gli dissi di andare a prendere Calaiò.

Un attaccante in cui mi rivedo? Si, gioca nel Napoli ed è Dries Mertens.

Milik o Mertens? Beh, Mertens senza nessun dubbio.

Sarri o Ancelotti? Sarri.

De Laurentiis o Ferlaino? Beh, non c'è dubbio che ritengo De Laurentiis un gran presidente, ma il cuore dice Ferlaino, è stato l'unico presidente che ho avuto che ho visto piangere per la sconfitta della sua squadra.

Higuain o Cavani? Cavani tutta la vita, anche col contratto lo prenderei, è un giocatore per cui io stravedo".