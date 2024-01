Schwoch: “Il Napoli non ha mai dato l’idea di poter vincere la partita”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha commentato la sconfitta del Napoli in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha commentato la sconfitta del Napoli in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter: “E’ stato un Napoli nettamente inferiore dopo l’espulsione, non era facile contro quest’Inter ma gli azzurri sono arrivati quasi alla fine. Il Napoli però non mi ha mai dato la sensazione di poter vincere, a differenza dell’avversario. Nella squadra azzurra c’erano troppe assenze, in compenso c’è stata una buona applicazione in fase difensiva.

Falli di Simeone? Da regolamento quelli dell’argentino sono da cartellino giallo, l’arbitro può dare una valutazione di carattere personale solo su interventi di gioco. Sulle trattenute durante le ripartenze invece c’è sempre la sanzione”.