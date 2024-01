Schwoch: “Napoli sottotono con la Salernitana. Ritiro non è servito per ritrovare il gioco”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato del momento del Napoli

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato del momento del Napoli: “La prestazione del Napoli con la Salernitana è stata sottotono, secondo me il ritiro non è servito a molto per ritrovare il gioco.

Preferenza tra Supercoppa e Champions? Certamente la massima ambizione per un calciatore è quello di giocare nella competizione europea più importante. L’Europa per il club azzurro è un obiettivo fondamentale. In questo momento la squadra favorita per la Supercoppa è l’Inter.

De Laurentiis secondo me sta lavorando ancora molto su questa stagione, anche per cercare di compensare quello che sa di non aver fatto in estate. Rinnovo Zielinski? Mi domando perché la società abbia formulato, come leggo dai giornali, una proposta da 5 milioni di ingaggio con clausola di rescissione solo dopo aver saputo del forte interesse dell’Inter. Si poteva cercare di anticipare i tempi.

Dualismo Raspadori-Simeone? L’ex Sassuolo ha fatto molto bene l’anno scorso durante l’assenza di Osimhen. Lui non è una prima punta in assoluto, ma deve giocare alle spalle dell’attaccante oppure come esterno in un attacco a tre. Simeone è più efficace perché attacca meglio la profondità e dà più punti di riferimento ai compagni. Il Napoli ora ha bisogno di questo”.