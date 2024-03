Schwoch: "Non mi fa impazzire l'idea di ADL. Il Maradona è storico e ha un nome..."

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, è intervenuto alla trasmissione "Solo per la maglia", in diretta ogni giovedì dal Museo Cam, su TeleClubItalia

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, è intervenuto alla trasmissione "Solo per la maglia", in diretta ogni giovedì dal Museo Cam, su TeleClubItalia: "L'idea di De Laurentiis di abbandonare lo stadio Maradona non mi fa impazzire: parliamo di uno stadio importante che, tra le altre cose, porta il nome del calciatore più forte di sempre. Vedremo se si concretizzeranno le parole del Presidente. Per quanto riguarda il Napoli, i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. La squadra sta ritrovando lo spirito dell'anno scorso: tutti uniti ed intenti a lottare per un unico obiettivo. Capitan Di Lorenzo è tornato a fare molto bene lungo la sua fascia di competenza.

Piano piano il Napoli sta ritrovando i suoi punti fermi e le sue idee di gioco: la guarigione è ancora lontana però. Sarà difficile centrare il quarto posto, speriamo che basti il quinto per andare in Champions League. Più che la Roma, credo che l'avversario più ostico per la corsa all'Europa sia il Bologna: la squadra di Motta ha buoni giocatori, gioca bene e quest'anno gli riesce tutto con facilità. Torino? Ha forza fisica, soprattutto davanti con Sanabria e Zapata, e gioca ad alta intensità. Il Napoli dovrà prestare molta attenzione contro una squadra che gioca molto sull'uomo senza lasciarti respirare. E' anche vero che davanti fa fatica, non segna tanto".