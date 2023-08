Schwoch: "Osimhen è cresciuto, ma in un aspetto può ancora migliorare"

Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è stato fondamentale lo scorso anno, non solo dal punto di vista dei gol, ma anche per il lavoro collettivo della squadra, a partire dalla pressione. Ma Victor può migliorare ancora, soprattutto nella tecnica di base, perché ancora un po' sporco da questo punto di vista. Con Garcia non cambierà molto il suo gioco, è uno che attacca la profondità e anzi Garcia potrebbe agevolare il nigeriano abbassando il baricentro e dando più spazio in avanti a Osimhen".