Schwoch: "Polito al Napoli? Conosce già la famiglia De Laurentiis..."

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Ciro Polito a Napoli? Quando dimostri di essere bravo "in casa", sei avvantaggiato, Ciro sta facendo molto bene a Bari, conosce la famiglia De Laurentiis, bisogna vedere, anche perché Giuntoli ha segnalato il nome di Accardi, che ad Empoli ha fatto un lavoro straordinario. Kim? Credo che il Napoli lo perderà, De Laurentiis non può pareggiare un'eventuale offerta inglese, la clausola di 60 milioni può permettersela qualunque grande club. Osimhen? Secondo me rischia di andare via anche lui, 150-160 milioni non si possono rifiutare, a certe cifre sarebbe anche giusto vendere.

Sono però stra-fiducioso per il futuro: l'estate scorsa si è lavorato bene, logico che serva anche un pizzico di fortuna ed il Napoli ha meritato di averla, vincendo un campionato in maniera superlativa. Giuntoli ha lavorato benissimo con lo scouting, il Napoli si è strameritato la fiducia per il prossimo anno. Chi va in Champions? Napoli, Inter, Juve e Lazio. Se La Juve viene penaizzata, nonostante tutto vedo il Milan meglio della Roma".