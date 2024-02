Schwoch: “Raspadori? Buon giocatore, ma non può fare 15-20 gol come centravanti”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato della vittoria del Napoli contro il Verona

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato della vittoria del Napoli contro il Verona e del prossimo impegno degli azzurri con il Milan: “Kvara è stato un giocatore in grado di risolvere la partita e non solo per il gol che ha fatto. In generale il primo tempo del Napoli mi è piaciuto perchè gli azzurri hanno provato a schiacciare il Verona nella propria metà campo, mentre nella ripresa c’è stata confusione dovuta anche alla pressione di dover vincere obbligatoriamente la partita. In questo momento la squadra tende a soffrire nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto.

In generale un calciatore come il georgiano non andrebbe mai sostituito, ma è anche vero che nel corso di questa stagione ha spesso fornito delle prestazioni sottotono e che non mettevano l’allenatore in condizione di tenerlo in campo fino alla fine.

Parole ADL su Zielinski? Il calciatore ha molta tecnica e non averlo in campo in una competizione come la Champions League abbassa molto la qualità della squadra. Rinnovo Kvara? Il Napoli avrebbe dovuto muoversi un anno fa.

Contro il Milan si dovrà ripartire dal gioco del primo tempo, i rossoneri in questo momento sono in forma ma gli mancherà Reijnders che è un elemento fondamentale a centrocampo. Corsa Champions? Vedo molto bene l’Atalanta. Il Napoli potrebbe farcela per tre motivi: il ritorno di Osimhen, la prestazione fornita da Kvara e lo spirito di squadra che Mazzarri sta cercando di ricreare.

Raspadori? Un buon giocatore che però non può fare una stagione da 15-20 gol come centravanti. Il Napoli l’ha preso dal Sassuolo dove ha giocato prevalentemente da esterno”.