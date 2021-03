Schwoch: "Sarri? Vorrei rivederlo a Napoli. Insigne esempio positivo per Osimhen"

Nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli. "La partita di domenica contro la Roma sarà un vero e proprio spareggio per la Champions, azzurri e giallorossi finora hanno avuto un cammino simile. Quando sono stati chiamati a sferrare il colpo decisivo, spesso sono venuti meno. Domenica Roma e Napoli si giocheranno tanto". Per vincere a Roma serviranno i gol degli attaccanti. "Così come è capitato a Mertens, anche Osimhen ha avuto una stagione travagliata. Però nelle ultime uscite è apparso in ripresa. Non potrebbe essere altrimenti, visto che dentro e fuori dal campo il nigeriano può contare sull'esempio positivo di Insigne". Infine un commento sul futuro della panchina del Napoli: "Nel caso non restasse Gattuso, mi piacerebbe rivedere il ritorno di Sarri".