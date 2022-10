Schwoch: "Simeone ancora out? Si arrabbierà, ma ha un solo modo per ritagliarsi spazio"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli: "Osimhen o Raspadori contro la Roma? È dura, ma bisogna vedere le caratteristiche della difesa giallorossa. Osimhen lo preferirei dal 1' all'Olimpico. Lui è uno che vuole sempre giocare: è utilissimo a gara in corso, ma non so quanto riuscirebbe ad accettare un ruolo da alternativa tattica. Il Napoli di quest'anno gioca molto più di squadra. Kvaratskhelia sta dando un contributo impressionante, è bravo a concluder e a calarsi nel ruolo. Poi davanti sei migliorato molto con gli arrivi visti in estate.

Simeone e la doppia esclusione? È impossibile che non si arrabbi per restare ancora fuori dalle rotazioni, ma facendolo in maniera positiva: sfruttando le occasioni disponibili e a dare il 110% in allenamento. Solo lavorando può sperare di ritagliarsi uno spazio importante con Raspadori e Osimhen. Lui viene da una scuola importante, il padre gli avrà detto che fare l'allenatore comporta scelte difficili".