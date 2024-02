Schwoch sul mal di gol: "Non ha pesato solo l'assenza di Osimhen, c'è un blocco"

L'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

L'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Sul mal di gol del Napoli sicuramente l’assenza di Osimhen si fa sentire tantissimo perché è un calciatore che ha caratteristiche uniche. Il Napoli in qualche partita, poi, è stato più rinunciatario del solito e questo va a discapito della squadra a livello realizzativo. Quando inoltre inizi a sprecare le occasioni create – ad esempio col Monza – subentra un blocco, una serie di retropensieri, e tutto questo sta determinando la situazione attuale. Quando giochi con una punta centrale e pochi riferimenti dentro l’area di rigore, hai più difficoltà ad offendere in modo efficace.

La penuria di gol ha diverse motivazioni, si intersecano più piano tra loro che conducono a questa sterilità in attacco. Osimhen ha perso la finale di Coppa d’Africa, sa che andrà via, bisogna vedere con che testa arriva. Poi è ovvio che Osimhen è un valore aggiunto per la squadra, è uno che la palla la butta dentro se messo in condizione di arrivare al tiro. Dipende tutto dalla sua voglia. È difficile che il Napoli riesca a qualificarsi alla prossima Champions non perché i punti di distanza siano irrecuperabili ma per la situazione del Napoli e per le squadre che sono avanti e che stanno facendo bene, l’Atalanta su tutte”.