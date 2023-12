Schwoch svela: "Fu proprio Juliano a volermi fortemente al Napoli"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli se gioca come sa non avrà problemi a battere il Cagliari, ma in serie A nessuna squadra deve essere sottovalutata. Il Cagliari sta lottando come deve per la salvezza, ha conquistato 6 dei 14 punti che ha dal 95' in poi e quindi gli azzurri devono affrontarlo con il piglio giusto. Insomma dipende solo dal Napoli l'andamento della gara di domani. Mi aspetto un'ulteriore crescita dagli azzurri, anche se è lenta per ora è graduale e sarebbe importante continuare a non subire gol. Però ho visto un Napoli unito, giocatori con gli stessi intenti, ragionano come gruppo e non ognuno per sè. Aspetti che oggettivamente non si erano mai visti con Garcia, perché il tecnico francese non aveva feeling con la squadra.

Kvaratskhelia ha bisogno di serenità ma anche di spazi. L'anno scorso ha fatto sfracelli anche perchè non lo conosceva nessuno, oltre che per le sue grandi qualità. Quest'anno lo raddoppiano e lo triplicano, preferiscono lasciare libero il terzino pur di non concedergli spazi. Ma le sue doti verranno sempre fuori.

Ho un ricordo bellissimo di Juliano, fu lui a volermi al Napoli. Venne a Vicenza a convincere la mia ex moglie, io avevo già deciso, mica potevo rifiutare Napoli? Gliene sarò sempre grato, non solo ho vestito una maglia gloriosa ma ho un feeling e un affetto con la città meravigliosi".