Schwoch svela l'handicap del Barcellona: "Sarà un problema"

Stefan Schwoch, presente a 'Il Bello del Calcio' su 11 Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Cagliari

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Stefan Schwoch, presente a 'Il Bello del Calcio' su 11 Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Cagliari: "Il Napoli, per ritornare a certi livelli, deve ritrovare le prestazioni di elementi come Kvara e Osimhen. I due si cercano molto più di prima e stanno ritrovando una condizione fisica accettabile. Il salto di qualità della squadra passa per questi due attaccanti, poi bisogna mettere qualche toppa in difesa. In questo momento, il reparto offensivo è quello che sta facendo meglio. Kvara l'anno scorso era poco conosciuto, adesso gli hanno preso le misure e per questo è importante il ruolo di Mario Rui.

Obiettivi? Lo Scudetto è un po' lontano, ma si può lottare per i primi quattro posti. Sorteggio Champions? Non giocare nel suo stadio sarà un handicap per il Barcellona, che non è lo stesso degli altri anni. Penso che le squadre partano alla pari e che il Napoli possa riuscire a passare il turno. I valori delle squadre, rispetto a qualche anno fa, è molto simile. Osimhen? Il suo rinnovo può rappresentare una svolta sotto tutti gli aspetti".