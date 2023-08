Schwoch: "Veiga era perfetto per il Napoli, ma il centrocampo è già forte"

Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è importantissimo soprattutto in fase di possesso palla, uno che sposta gli equilibri. Veiga? E' un giocatore col profilo giusto per il Napoli, uno che avrebbe fatto comodo. Lui avrebbe dato un qualcosa in più a un centrocampo già forte. Ma gli arabi coi soldi riescono a portare via tutto, stanno acquistando quello che di meglio c'è in giro. Tutti si lamentano, quando arrivano loro coi soldi ogni società apre una trattativa".