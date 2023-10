Scommesse, ex proc. FIGC: "Club rischiano un punto di penalizzazione! Ma se sapevano tutto..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della FIGC

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della FIGC: "Il caso di calcioscommesse è l'ennesima tegola per il movimento italiano. E' una spia che deve preoccupare, ci sono troppi fronti aperti. Ora vedremo gli sviluppi giudiziari, ma emerge una prassi diffusa e fa davvero male: sono ragazzi di 20 anni, che guadagnano milioni di euro. Cosa spinge giovani così a scommettere queste cifre, mettendo a rischio la propria carriera. C'è un problema etico, di ludopatia e di educazione. Non è possibile che chi ha già tutto deve violare la legge per sentire adrenalina in più.

Cosa rischiano Tonali, Zaniolo e Fagioli? Almeno 3 anni di inibizione e di squalifica, più 25mila euro di multa. Nel caso di Fagioli si può arrivare ad un patteggiamento con uno sconto del 50% della sanzione, visto che ha ammesso la colpa. Anche i club rischiano un punto di penalizzazione nel caso in cui venga accertata la responsabilità oggettiva. I precedenti sono preoccupanti. L'ultimo precedente è del 2015: Torres e L'Aquila ne pagarono duramente le conseguenze.

Juventus a conoscenza del caso Fagioli? L'art. 24 richiama l'art. 8 della Giustizia Sportiva e parla di un'ampia gamma di possibili sanzioni: da un punto di penalizzazione fino alla revoca di un titolo. Il Codice prescinde da tutto, i club hanno una responsabilità oggettiva che deriva dalla condotta dei propri tesserati. In questi casi la responsabilità oggettiva è prevista anche delle norme internazionali. Se sussisterà l'illecito sportivo, come sembra dai presupposti, il rischio esiste ed è concreto. Se la Juventus risulterà effettivamente a conoscenza del caso Fagioli, addirittura si andrebbe oltre il mero concetto di responsabilità oggettiva".