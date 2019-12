Sconcerti: "Ancelotti ha problemi con società e squadra, credo toccherà a Gattuso"

Durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha parlato così di Napoli e del futuro del tecnico: "La fiducia in Ancelotti deve per forza averla De Laurentiis. E' un grande tecnico. Altra cosa è se può essere lui che risolve i problemi del Napoli adesso. Ancelotti ha problemi con la società e la squadra, non dipende soltanto da lui ora. Ora non riesce più a gestire come dovrebbe la società. Al di là del risultato in Champions, penso ci possano essere grosse sorprese prima della fine della settimana. Gattuso? Più di una voce. A lui viene offerto un contratto di sei mesi e questo non è mai corretto, vuol dire che non vieni preso sul serio dalla squadra, sei visto come un traghettatore. Ma ci sarebbe un prolungamento del contratto. Credo che toccherà a Gattuso".