Sconcerti: "Ancelotti non si dimetterà mai e non penso ADL lo manderà via"

Durante Maracanà di ieri, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti parla così del Napoli e della situazione di crisi che sta vivendo: "Ancelotti vuole capire quanto la squadra ci sta con la testa, quanto accettino lo sforzo di ricominciare ad ascoltare lui e la società. Quando si arriva a questo punto, anche i giocatori si ingannano e non riescono nemmeno più a giudicare. Si deve considerare anche che la qualità della squadra è stata sbagliata. Ci sono almeno 3-4 squadre quantomeno non peggiori del Napoli. Non si dimetterà mai Ancelotti, non crede di avere colpe. E non credo che ADL possa pensare di mandarlo via".