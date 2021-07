Sconcerti: "Audace paragonare Spalletti a Mourinho. Napoli è avanti"

Per parlare del caso Salernitana a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti: "E' uno scandalo. Lotito non c'entra nulla. Con quale diritto la Federazione vuole cancellare una squadra che ha vinto il suo campionato? Il regolamento vuole che non ci sia uno stesso proprietario per un club professionistico. Quando Lotito aveva la Salernitana in Serie C, è come se l'avesse avuta in Serie A. Come ha fatto ad andare avanti tutto questo periodo? Grazie a deroghe date dalla Federazione, che ha costruito questa situazione. Vorrei vedere se fosse successo all'Inter...".

Mentre sull'arrivo di Mourinho e Spalletti rispettivamente a Roma e Napoli ha detto: "Giusto l'entusiasmo per Mourinho da parte dei tifosi. Paragonare Mourinho a Spalletti è audace. Spalletti è un tecnico molto importante ma non come Mourinho. Il Napoli certamente è più avanti come squadra rispetto alla Roma. Giusto però aspettarsi tanto da entrambe le squadre".