Sconcerti avverte il Napoli: "Ma quali difficoltà, è reduce un 2-0 e i migliori 60' della stagione"

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, si è proiettato alla sfida tra Napoli e Inter nel suo intervento per Calciomercato.com: "Non credo alle difficoltà dell’Inter, le ho visto giocare col Milan forse i migliori sessanta minuti della stagione. E ho visto dominare la Roma tre giorni dopo. L’Inter è però una squadra che gioca sempre con gli stessi giocatori, non ha riserve all’altezza a centrocampo (Vecino? Vidal?). Questo alla lunga incide. Non è un caso che Inzaghi nel derby abbia deciso di cambiare tre giocatori dopo poco più di un’ora. Se attacchi e domini per due terzi di partita, l’ultimo terzo fai fatica, sempre. Ma se cambi devi avere giocatori all’altezza. Alcuni nell’Inter non lo sono".