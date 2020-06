Sconcerti demolisce la Juve: "Big inconcludenti, tanti infortunati e rosa che l'allenatore non voleva"

Ospite di TMW Radio, ieri pomeriggio, il direttore Mario Sconcerti ha parlato così della brutta Juve che si è vista nelle ultime due gare di Coppa Italia: "Questa squadra non è competitiva. Una squadra poco brillante sotto porta, che non riesce mai ad essere pericolosa. Il Napoli ha meritato di vincere, era in condizioni migliore e oggi è la cosa determinante. Non è vero che la Juve ha un organico migliore perchè ha otto giocatori fuori e altri in netta involuzione, vedi Bernardeschi o Rabiot. Un momento confuso che va a sommarsi ad un altro momento confuso di tutta la stagione. Ora la Juve rischia di perdere il campionato, questa non è una squadra che vince. Non è giusto giudicare da queste partite, anche se ti sono costate un trofeo. Il vantaggio è della Lazio che però ancora non abbiamo visto. L'Inter che abbiamo visto è nettamente superiore a questa Juve".

Sarri il maggiore responsabile?

"Il responsabile potrebbe anche essere Ronaldo che non ha fatto un tiro in porta, oppure Dybala, oppure ancora la rosa. Troppe assenze, Douglas Costa non c'è mai stato, Bernardeschi e Rabiot in chiara involuzione. Un problema palesatosi già all'inizio della stagione. C'è una responsabilità della società, questa è una squadra che nessuno voleva, che si è tentato in tutti i modi di cambiare".