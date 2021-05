Sconcerti: "Gattuso è da Juventus, può andare ad allenare ovunque"

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio: "Non so se Gattuso resterebbe. E' stato un rapporto finito su questioni nervose, su piccoli errori personali commessi da entrambi. La situazione non è recuperabile, così mi dicono. Di tempo ce n'è stato, anche che la squadra si trova bene con Gattuso. De Laurentiis è così, è uno spigoloso intelligente, furbo, l'altro è un permaloso. Mi farebbe piacere che Gattuso andasse alla Fiorentina, ma ancora non ha un contratto".

I tifosi della Juventus lo vorrebbero in panchina. "E' un ottimo allenatore, ha sempre voluto migliorarsi. Ha vissuto il calcio dal basso, ha sempre cercato di andare oltre le posizioni in cui è stato messo. Si è evoluto molto, il modo in cui fa giocare il Napoli è molto diverso dalle sue possibilità tecniche. Questo vuol dire avere una conoscenza della materia enorme. Può andare ad allenare ovunque. Ed è ancora giovane".