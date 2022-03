Sconcerti: "ADL tra due anni dovrà scegliere tra Napoli e Bari, vincesse lo scudetto..."

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, scrive così di Aurelio De Laurentiis e del Napoli

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, scrive così di Aurelio De Laurentiis e del Napoli: "C’è in questa cavalcata qualcosa di ventoso, un vago senso di conclusione. De Laurentiis è proprietario anche del Bari, entro due anni dovrà vendere o il Napoli o il Bari. Non è così facile scegliere. A Napoli ha fatto molto, ma gli scudetti li ha vinti solo Ferlaino. Adesso sono tornati amicissimi e non so quanto la vicinanza giovi al ricordo. De Laurentiis ha quasi sempre guadagnato con il Napoli, anche adesso il patrimonio giocatori è di gran lunga superiore ai debiti. Vincesse uno scudetto potrebbe chiedere di più?