Sconcerti: "Koulibaly deve smaltire la festa, secondo me entra a gara in corso"

Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly e Anguissa? Di regola chi ha sostituito a lungo il titolare si tiene la prima giornata di rientro del titolare. Detto questo, penso che giocherà Juan Jesus e Koulibaly entrerà a gara in corso. Senza contare che Koulibaly viene dalla festa per la vittoria della Coppa d’Africa che dovrà essere smaltita. Discorso diverso invece è quello relativo ad Anguissa che non solo non ha festeggiato, ma è stato tenuto anche a riposo dal suo ct nella finalina per il terzo posto. Per quanto riguarda Anguissa, Spalletti sceglierà in base ad una questione tattica”.