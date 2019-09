Sconcerti: "Napoli, calendario favorevole. Ho visto una Juve più sicura"

A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento del direttore Mario Sconcerti, che ha parlato dell'ultimo turno di A: "Caso Immobile? Forse è una piccola ritorsione di Inzaghi dopo il litigio di domenica. Curioso che ci sia l'esclusione del giocatore migliore proprio ora, dopo lo screzio con il tecnico. Forse è qualcosa che ha colpito il gruppo. Di solito si fa per mostrare qualcosa alla squadra.

Ritorno di De Rossi in Nazionale? E' una bella cosa. Vediamo se è una scelta tecnica o se c'è di mezzo solo il fatto che si giochi a Roma. De Rossi andrebbe bene anche all'Europeo. E' un leader, anche non in campo.

Milan? Manca la personalità, la sfacciataggine di un bravo regista. Hanno Kessiè, che fa un lavoro diverso. Biglia non va bene, è poco mobile.

Roma-Atalanta? Ci può dire soprattutto sulle possibilità della Roma. E' una squadra nuova, diversa. L'Atalanta è tosta e sappiamo a che livello è. Ma non è in un grandissimo momento.

Napoli? Tutte le partite sono difficili, il Cagliari è complicato. Ora però ha un calendario favorevole. Può vincere le prossime 5. Non ci sono avversari facili, ma il Napoli ha più qualità".

Balotelli? Ha fatto una partita regolare, senza colpi di testa. Ci ha provato spesso da lontano. E' stato un buon inserimento nel Brescia. Se dovesse continuare con questa umiltà, può fare bene. Non credo però nelle redenzioni totali. I difetti ogni tanto tornano fuori. Sembra essere un giocatore diverso".

Juventus? Ho visto una Juve più sicura, più dentro la partita. Anche grazie a Dybala e al fatto che non c'era CR7. Lui è dominante, si prende tutti gli spazi".