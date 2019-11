Sconcerti: "Napoli squadra finita, serve un'atto di umiltà da parte di tutti"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti per parlare di quanto sta accadendo in casa Napoli: "Da questa situazione il Napoli ne esce con un colpo a sorpresa. La squadra potrebbe vincere a Liverpool e chiedere scusa, serve un atto di umiltà da parte di tutti perchè adesso entrano tanti soldi in ballo e i calciatori potrebbero innervosirsi. Quando fai pagare alla tua squadra, paghi anche tu perchè il calciatore ha un valore sul mercato da tenere.

Champions? Non credo che il Napoli perderà la Champions per le multe, se la perde è per motivi tecnici. Il Napoli non scalda neppure se stesso e dovesse succedere qualcosa di clamoroso in Champions che non auspichiamo, non è più così certo che Ancelotti possa essere ancora l'allenatore del Napoli.

Chi mi sta deludendo di più? Questa è una squadra finita ed essere a 5 punti dal quarto posto non motiva di certo".