Sconcerti: "Non mi piace l'idea di ricominciare come se niente fosse successo"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato il direttore Mario Sconcerti. Ecco alcuni estratti: "Barella e Castrovilli eredi di Milinkovic? Barella è uno straordinario mediano, una mezzala a tutto campo, ricorda Tardelli. Insieme i due possono fare un grande centrocampo ma Milinkovic è un altro giocatore, non lo sostituiscono".

Visti i nuovi casi positivi, è meglio fermare definitivamente il calcio?

"Non mi piace l'idea di ricominciare per molte ragioni. Rimettersi a giocare come se non fosse successo niente? Faccio molta fatica. La cosa importante è mettere in sicurezza la prossima stagione, perché non ne puoi fare a meno".