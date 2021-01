Sconcerti: "Quali sarebbero i capi d'accusa di Gattuso? Non m'immagino un Benitez bis"

Nel corso di 'Radio Goal', il direttore Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Bisogna chiedersi se una sostituzione di Gattuso in questo momento aiuterebbe la squadra. E’ sempre la soluzione più semplice cambiare l’allenatore, ma cosa rimproveriamo a Gattuso? A questa squadra sono mancati gli attaccanti, attenzione a non buttare via troppe cose. Non riesco ad immaginare un Benitez in una squadra che non è più la sua, aveva avuto il privilegio di poter costruire la squadra con gli spagnoli. Se si dovesse arrivare all’esonero di Gattuso, mi dovesse essere spiegato, quali sono i capi d’accusa? Nessuno ancora mi ha detto qualche colpa di Gattuso. Non vorrei si buttasse in caciara, come dicono a Roma. Non sono sicuro che cambiare allenatore possa aiutare il Napoli".