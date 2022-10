Sconcerti: "Strano se il Napoli restasse sempre a questo livello, in 38 partite si soffre anche"

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

C'è un fattore che in questo momento fa pensare a un Napoli che possa reggere fino alla fine?

"Che il Napoli sia una delle favorite sì, che resti sempre allo stesso livello sarebbe strano. Durante 38 partite ci sono sempre momenti in cui si soffre. Complessivamente è una rosa che può ambire allo Scudetto, gioca con una tale tranquillità in ogni partita e ovunque. Non ci sono mai sorprese, riesce a dare il meglio di sè in Italia e in Europa. E' una squadra che dà spettacolo. O arriva primo o secondo e secondo me può andare lontano anche in Champions, perché anche lì la differenza ora è tanta. Segna molto, con facilità, segna quando serve".