Scontri a Udine, il Prefetto: “Alcuni tifosi napoletani sono andati sotto la curva locale”

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Marchesiello, Prefetto di Udine, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal e ha commentato quanto avvenuto giovedì scorso alla Dacia Arena: "E’ stata una soddisfazione ma massima attenzione per la gestione dell’ordine pubblico. Le incognite erano tantissime durante e specialmente dopo la partita.

Scontri? Ho visto le immagini all’interno dello stadio quando si è verificata prima l’invasione che purtroppo era temuta e poi le provocazioni di alcuni tifosi napoletani che sono usciti dalla tribuna e si sono recati sotto al curva locale. Lì si è creato un discreto parapiglia e ho temuto per conseguenze ancora più gravi.

Pensavamo che tutto avvenisse come una festa, però era difficile immaginare scenari contrati. Abbiamo temuto che potessero esserci conseguenze più gravi. All’esterno dello stadio non mi risultano eventi particolari.

Nel momento in cui c’è stata l’invasione di campo tutto si è posizionato in maniera composta. Va detto però che quando alcuni tifosi napoletani sono andati sotto la curva dei locali, poi si può immaginare cosa può avvenire in questi casi. Sono le regole d’ingaggio che dovremmo imparare a conoscere”.