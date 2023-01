Scontri ultras, ex proc. FIGC: "Delinquenza organizzata: Super Daspo e arresto strumenti efficaci"

"Quello che è accaduto riguarda poco il mondo del calcio".

Il Presidente della commissione affari economici della FIGC ed ex procuratore federale Marco Di Lello è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Quello che è accaduto riguarda poco il mondo del calcio. Si tratta di delinquenza organizzata. Penso che in Italia si siano fatti passi in avanti negli ultimi anni per limitare l'accesso agli stadi a questo tipo di persone, attraverso l'utilizzo del Daspo, del Super Daspo e dell'arresto in flagranza differita. Questi strumenti normativi, secondo me, si sono rivelati efficaci. Quello che accade fuori dagli stadi è un fenomeno sociologico.