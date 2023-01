Scontri ultras, il PM Amato: “Bravo ADL a tenere lontane le frange violente della tifoseria"

Sergio Amato, procuratore aggiunto e magistrato, ha concesso un’intervista a La Repubblica

Sergio Amato, procuratore aggiunto e magistrato, ha concesso un’intervista a La Repubblica in cui ha trattato il tema degli scontri avvenuti sull'autostrada A1 tra gli ultras del Napoli e quelli della Roma.

Il Daspo, le trasferte vietate e le porte chiuse dunque non bastano più, procuratore Amato?

"Tutte queste misure si sono rivelate efficaci per ridimensionare sensibilmente gli atti di teppismo che avvenivano sugli spalti, ma non hanno eliminato una carica di violenza che si canalizza verso altri contesti. La partita, da questo punto di vista, rappresenta un pretesto, un’occasione. Ma lo stesso vale per la movida e si potrebbero fare altri esempi".

Neanche il “Daspo a vita” potrebbe essere utile?

"Sicuramente può servire a rendere gli stadi più sicuri. Però in passato abbiamo avuto episodi di fazioni della tifoseria che hanno scelto di non assistere più alle gare, ma questo non ha impedito ai facinorosi di partecipare a scontri o di andare in trasferta nonostante le restrizioni".

Le società sportive fanno abbastanza per isolare i violenti?

Non sono in grado di rispondere su come si comportano tutti i club italiani. Posso dire però che al Calcio Napoli, sotto la gestione de Laurentiis, va dato atto di aver tenuto sempre a debita distanza le frange violente della tifoseria".