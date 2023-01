Scontri ultras, Min. Piantedosi annuncia: “Trasferte vietate ai tifosi di Napoli e Roma per due mesi”

"Non potrò non fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie".

Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, nel corso di una conferenza stampa tenuta stamattina in Prefettura a Trieste, ha annunciato che a breve è atteso un provvedimento per vietare le trasferte a romanisti e partenopei per i prossimi due mesi in seguito agli scontri avvenuti domenica scorsa sull'Autostrada A1: "Annuncio qui che oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi".