Scotto: "Mi piacerebbe sapere Conte cosa pensa di questo nuovo acquisto"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Il Napoli le energie le ha abbassate, si è accesa la spia della riserva nei secondi tempi, zero tiri in porta con l'Udinese. Quando Conte si gira e guarda in panchina trova poco. Il Napoli si è infilato in una situazione complicata nel momento più difficile della stagione. Magari si potrebbe valorizzare i volti nuovi, mi farebbe piacere sapere cosa pensa Conte di Hasa. I dati sul Napoli in attacco sono precari.

Antonio Zappi che è il presidente dell'AIA ha ammesso che nel VAR ci sono dei problemi, ha affermato di voler migliorare il calcio chiamando l'IFAB. Domani sarà un’altra giornata importante, ci sarà un convegno a Coverciano e l'Italia può chiedere all'IFAB di rivedere il protocollo. La Lazio è in un momento di risalita, sta recuperando anche gli infortunati, Baroni vorrebbe recuperare a Dia. L'Olimpico oggi è un campo difficile per il Napoli. De Laurentiis ha avuto la proposta dalla famiglia Coppola che comprende tutto il pacchetto, tra cui il campo da golf e l'albergo, c'è anche una cifra e il presidente farà le sue valutazioni”.