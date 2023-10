Scozzafava rivela: "Conte chiamato da ADL già prima di Garcia, perché disse no?"

Monica Scozzafava è intervenuta a Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radiogoal”

Monica Scozzafava è intervenuta a Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radiogoal”: “Conte? Sarebbe interessante vederlo sulla panchina del Napoli, ma il punto è un altro. Quest’estate ci risulta che De Laurentiis lo avesse già contattato prima di Garcia, ed allora perché ha detto no? E poi, se non sono interessato ad entrare in corsa perché parlo con quella squadra che potrebbe sostituire l’allenatore? Vorrei tanto sapere perché Conte ne ha parlato con De Laurentiis ed aveva rifiutato la stessa panchina quando era libera e prima dell’inizio della stagione.

Non vorrei fosse soltanto per vanità. Io comunque spero di vedere un Garcia che già sabato dia una svolta a questa stagione e sappia tenersi stretta la panchina del Napoli”.