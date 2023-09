Selvaggi: "Fossi stato in Garcia avrei detto: giochiamo come l'anno scorso"

Franco Selvaggi, campione del mondo 1982 ed ex allenatore, è intervenuto su Radio Marte

Franco Selvaggi, campione del mondo 1982 ed ex allenatore, è intervenuto su Radio Marte: "Spalletti nuovo Ct dell'Italia? E' una scelta giusta, ha vinto lo scudetto con il Napoli e ha fatto un grande lavoro, è l'ideale, soluzione migliore non c'era. Se avessi ereditato la panchina di Spalletti avrei detto ai miei calciatori 'giochiamo come l'anno scorso', perché ormai giocavano a memoria. Se il Napoli non riesce a ripetere le cose dell'anno scorso sarà colpa di Garcia.

Ripeto, oltre al campionato dominato il Napoli giocava un calcio calcio bellissimo da vedere. Per me il Napoli resta la squadra più forte del campionato e quindi dovrà fare bene".