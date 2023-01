Semplici: "Il Napoli è tornato, ha tutte le carte in regola per confermarsi"

"Mancano tante partite. Il Napoli ha la possibilità di giocarsi le sue carte”.

Venerdì c’è Napoli-Juve. Lo Scudetto passa da qui. “ La Juve è in grande rimonta. E lotterà per la vittoria finale. Sarà una partita importante, il Napoli ha tutte le carte in regola per confermarsi. Mancano tante partite. Il Napoli ha la possibilità di giocarsi le sue carte ”.

Come è stata la ripartenza dopo il Mondiale?

“C’erano delle indecisioni perché uno stop così non c’era mai stato. Qualcuno ha accusato qualche difficoltà, altre meno. Ma i valori tornano a rispecchiare la prima parte di campionato”.

Il mercato per le big va a rilento.

“Bisognerà aspettare gli ultimi giorni di mercato per capire le big come si muoveranno. Le squadre che lottano per lo Scudetto mi sembrano attrezzate per fare pochi movimenti. Si lavorerà più in funzione del futuro. Nelle zone medio basse proveranno a correggere eventuali errori o situazioni che nella prima parte hanno fatto sorgere delle problematiche”.